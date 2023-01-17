Путин потребовал прекратить поставки круглого леса из России

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Необходимо отказаться от экспорта круглого леса из России и перенаправить все поставки на внутренний рынок, с таким поручением выступил президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. Он добавил, что этот процесс нужно максимально ускорить, отметив, что по итогам ноября обработка древесины и производство продукции из нее сократилась на 21,4%.

Мы говорили, что нужно отказаться от экспорта «кругляка» от необработанного сырья и поставлять все на внутренний рынок, на внутренний рынок поставлять продукцию затем с высокой добавленной стоимостью, и сейчас этот процесс должен максимально ускориться. Для этого есть все объективные основания и возможности, — сказал президент.

Ранее в пресс-службе «Рослесинфорга» сообщили, что Россия нарастила экспорт пиломатериалов на 10% с января по май 2022 года, несмотря на множественные санкции. Отмечается, что отечественные компании поставляют за рубеж доски, брус, пиловочник, балансовую древесину и фанкряж. Около 70% поставок пришлось на страны Азии.