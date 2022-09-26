Путин призвал Европу с уважением относиться к России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время беседы со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко призвал Европу с уважением относиться к России. Во время переговоров глава Белоруссии заявил о том, что будущее Европы неразрывно связано с республикой и Россией. По мнению Лукашенко, на территории двух стран есть все, что нужно европейцам.

Их будущее вместе с нами, вместе с Россией, где есть все, что им (европейцам. — NEWS.ru) надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Ну не хотят — не надо, — отметил Лукашенко.

Путин, в свою очередь, сделал одну ремарку.

И с уважением к нам относиться, — отметил Путин.

Лукашенко, согласившись с российским главой, подчеркнул, что без уважения ни Россия, ни Белоруссия «вообще с ними (европейцами. — NEWS.ru) разговаривать не будет».

Мы же славяне, неуважения никто терпеть не будет, — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко сообщил, что планирует провести переговоры с Путиным в сентябре. Конкретной даты предстоящей встречи и ее подробностей он не раскрыл. При этом отметил, что ему есть что обсудить с российским коллегой «с глазу на глаз».