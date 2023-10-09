Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Егорову

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России рядовому Дмитрию Егорову с позывным Сунтар, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Военнослужащий в составе подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты принял бой вблизи населенного пункта Новомайорское в ДНР.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Егорову Дмитрию Николаевичу (посмертно), — говорится в указе.

Егоров одним из первых вступил в бой с превосходящими силами Украины. Подразделения ВСУ нанесли массированный артиллерийских удар кассетными боеприпасами, в результате чего военнослужащий получил смертельное ранение.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу представил Егорова к званию Героя России посмертно. Глава ведомства уточнил, что в ходе боя военнослужащий уничтожил часть штурмовой группы ВСУ и вынудил противника отступить.

В Минобороны сообщили, что рядовой взял позывной Сунтар по названию населенного пункта. Он находится в Республике Саха, где Егоров проживал до спецоперации.