Путин присвоил почетное звание танковому полку ВС РФ Путин присвоил звание «гвардейского» 80 танковому Краснознаменному полку

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейского» 80 танковому Краснознаменному полку ВС РФ. Документ с президентской печатью опубликовали на сайте правовой информации. Напомним, в Красной армии СССР звание «гвардейский» присваивали воинским частям, кораблям и объединениям, которые отличились в боях. Эта традиция чтится до сих пор, написали на сайте Минобороны РФ.

Присвоить 80 танковому Краснознаменному полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 80 гвардейский танковый Краснознаменный полк. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — сказано в тексте документа.

Ранее Путин подписал указы о присвоении звания гвардейских двум бригадам ВС РФ. Почетные наименования присвоены «за героизм, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях».

Речь идет о 155-й отдельной бригаде морской пехоты и 126-й отдельной бригаде береговой охраны. Первая является тактическим соединением Тихоокеанского флота и дислоцируется во Владивостоке и поселке Славянка Приморского края. Её бойцы несли службу в зоне Тихого и Индийского океанов, помогали Вооруженным силам НДР Йемен, а также проводили совместные учения с военными Вьетнама, Эфиопии и ряда других стран, участвовали в боевых действиях в Сирии.