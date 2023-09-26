Путин сделал гвардейскими общевойсковую армию и вертолетный полк Путин присвоил гвардейские звания 58-й армии и 332-му вертолетному полку

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные наименования «гвардейских» 58-й общевойсковой армии ордена Суворова и 332-му отдельному Краснознаменному вертолетному полку, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Оба указа главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

[Постановляю присвоить почетное наименование «гвардейская»] за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, — говорится в указах.

Военнослужащие 58-й армии Южного военного округа с начала июня отражали контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении. В июле председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов отстранен от должности. Общественник отметил, что генерал успешно и грамотно руководил войсками в зоне СВО. Минобороны РФ не комментировало информацию об отстранении Попова.

7 сентября Путин подписал указ о повышении в звании командующего группировкой войск «Центр» Андрея Мордвичева в зоне СВО до генерал-полковника. Также президент РФ присвоил аналогичные звания командующему 8-й гвардейской общевойсковой армией Геннадию Анашкину и начальнику Главного автобронетанкового управления Минобороны Александру Шестакову.