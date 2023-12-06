Путин присвоил генеральские звания более чем 60 офицерам

Фото: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении званий генерал-майора, генерал-лейтенанта, а также вице-адмирала и контр-адмирала 67 российским офицерам. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Звание генерал-лейтенант присвоено восьми офицерам ВС РФ, генерал-майор — 20. Контр-адмиралами стали четверо военнослужащих, вице-адмиралом — один. В Росгвардии звание генерал-лейтенант получили шесть человек, генерал-майорами стали семеро офицеров. Кроме того, двум сотрудникам Росгвардии присвоено звание генерал-лейтенант полиции и еще двум — генерал-майор полиции.

В указе говорится, что двое сотрудников Государственной противопожарной службы РФ получили звание генерал-майор. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) звание генерал-лейтенант внутренней службы присвоены трем сотрудникам, звание генерал-майор внутренней службы — четырем офицерам.

Кроме того, звание генерал-лейтенант внутренней службы получили двое сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Еще шестеро сотрудников ведомства стали генерал-майорами. В их числе две женщины — Галина Титова и Юлия Третьякова.

В начале ноября в соответствии с указом президента генеральские звания были присвоены 44 офицерам. В их числе 15 военнослужащих российской армии и 29 сотрудников органов внутренних дел.