Путин принял верительные грамоты у 24 послов в России

Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Чрезвычайные и полномочные послы

Послы иностранных государств, в числе которых дипломаты из Южной Кореи, Египта, Португалии, Новой Зеландии, Армении, Сербии и Белоруссии, вручили президенту России Владимиру Путину верительные грамоты. Трансляция церемонии в Александровском зале Большого Кремлевского дворца ведется на сайте Кремля.

Сердечно приветствую вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот и поздравляю с официальным началом дипломатической деятельности в нашей стране. На вас возложена важная и ответственная миссия — содействовать развитию многоплановых отношений между представляемыми вами государствами и Россией, — сказал Путин.

Ранее в ходе церемонии принятия верительных грамот президент Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса, несмотря на брошенные ей вызовы. В то же время, по словам главы государства, страна будет продвигать объединительную международную повестку как постоянный член Организации Объединенных Наций.