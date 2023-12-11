Путин принял участие в поднятии флага на двух новых подлодках

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Атомный подводный крейсер «Император Александр III»

Президент России Владимир Путин в Северодвинске принял участие в церемонии подъема флага ВМФ на подводных атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», передает пресс-служба Кремля. Отмечается, что это ознаменовало их включение в состав Военно-морского флота (ВМФ).

Разрешаю [приступить]! <...> Поздравляю вас с праздником! Удачи вам в службе России! — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что ВМФ России переданы две атомные подводные лодки — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск». При этом подчеркивалось, что официально принятыми на боевой учет корабли будут считаться лишь после того, как над ними поднимут Андреевский военно-морской флаг.

Стратегическая атомная подводная лодка «Александр III» (проект 955А, «Борей-А») является уже седьмым кораблем этого проекта, а многоцелевая лодка «Красноярск» — четвертый корабль проекта «Ясень/Ясень-М». В настоящее время боевой состав ВМФ РФ включает в себя три АПЛ проекта «Ясень» — лодки «Северодвинск», «Казань» и «Новосибирск». Они вооружены ракетами «Оникс» и «Калибр». Ожидается, что в будущем АПЛ данного класса оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что российский флот в 2023 году пополнится сразу пятью новейшими подлодками. Три из них будут атомными, две — дизельными.