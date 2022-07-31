Путин прибыл в Кронштадт на парад в честь Дня ВМФ России Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин

Президент Владимир Путин прибыл в Кронштадт для участия в параде в честь Дня Военно-морского флота России и обошел на катере «Раптор» парадную линию боевых кораблей, передает ТАСС. Он поприветствовал и поздравил моряков, а они ответили ему троекратным «Ура».

Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота, — сказал Путин.

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. В 2022 году российский флот празднует 326-летие.

В Главном военно-морском параде принимают участие свыше 40 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более 3,5 тысячи человек личного состава. Мероприятие завершится торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны. Они демонстрируют отличную морскую выучку и слаженность действий. Министр также поблагодарил ветеранов, участвующих в патриотическом воспитании молодежи и сохранении традиций.

Ранее сообщалось, что 31 июля Путин подпишет указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава ВМФ. Церемония подписания будет проходить в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.