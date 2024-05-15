Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов Путин представил главу МО РФ Белоусова командующим войсками военных округов

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин представил нового министра обороны Андрея Белоусова в ходе встречи с командующими войсками военных округов. По его словам, назначение Белоусова связано с ростом военных расходов.

Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут. Напомню, что в середине 1980-х годов совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13%. В 2024 году, в текущем году, у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%, — сказал глава государства.

Путин отметил, что Андрей Белоусов раньше возглавлял Министерство экономического развития, затем работал помощником президента в администрации, а в последние годы был первым зампредседателя Правительства РФ, руководил экономическим блоком. Он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы вписать экономику Минобороны и всего силового блока в общую экономику страны.

Мы, увеличивая расходы на оборону и безопасность, все-таки исходим из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами, должны быть достигнуты и должны быть достигаемы наши цели национального развития по всем направлениям, включая социальное, — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин подписал указ, которым утвердил новый состав российского правительства. В частности, Андрей Белоусов стал министром обороны, Владимир Колокольцев и Александр Куренков оставили за собой посты глав МВД и МЧС. Сергей Лавров сохранил должность министра иностранных дел РФ.