Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Кореи ЦТАК: Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму по случаю годовщины освобождения Кореи

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи. В ней выражается уверенность в наращивании двусторонних связей, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Путин подчеркнул, что в России и Северной Корее «чтут память воинов Красной Армии и корейских патриотов», вместе сражавшихся при освобождении Кореи.

Славные традиции дружбы и сотрудничества, заложенные в те суровые годы, и сегодня служат надёжной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР, — цитирует агентство текст телеграммы.

Лидеру КНДР российский президент пожелал крепкого здоровья и успехов, пожелания счастья и благополучия направлены всем гражданам КНДР.

Ранее стало известно, что депутат ГД, член комитета по международным делам Светлана Журова заявила: Россия может задуматься о проведении совместных военных учений с КНДР, если Япония не прекратит «поползновения по подрыву территориальной целостности» РФ. По её словам, корейцы не забыли, кто «по-скотски» их угнетал.