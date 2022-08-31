Путин потребовал установить виновных в срыве ремонта школ

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Президент Владимир Путин потребовал установить лиц, виновных в том, что к началу учебного года не был завершен капитальный ремонт в ряде российских школ, сообщает ТАСС. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, ремонтные работы не были закончены в 84 образовательных учреждениях.

Надо обязательно выявить, кто в этом виноват, посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объем работ, и соответствующим образом отреагировать. Зачем в дальнейшем с ними заключать контракты на подобные работы? — сказал Путин, обращаясь к Кравцову.

Глава государства подчеркнул, что к данному вопросу следует отнестись внимательно и попросил министра проконтролировать ситуацию в регионах.

Ранее Кравцов, выступая на общероссийском родительском собрании назвал незаконными сборы с родителей учащихся на ремонт школ. Он подчеркнул, что программы капремонта полностью обеспечены бюджетом, а текущие работы регионы проводят за счет собственных бюджетов. Министр добавил, что за пять лет только за счет федеральных средств должны быть отремонтированы 7300 школ и порядка 4000 — за счет региональных.