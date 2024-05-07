Путин потребовал обеспечить условия для реабилитации бойцам СВО Путин поручил обеспечить участникам СВО условия для медицинской реабилитации

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил повысить уровень удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Соответствующее постановление глава государства подписал в рамках указа о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Определить следующие национальные цели: <...> Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства, — говорится в тексте документа.

Помимо этого, в указе также содержатся требования в ближайшие шесть лет увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, повысить коэффициент рождаемости в стране, снизить уровень бедности ниже 7%, а также двукратно повысить МРОТ по сравнению с 2023 годом. Также Правительству РФ поручено скорректировать действующие нацпроекты и представить 11 новых.

Кроме того, Путин поручил к концу своего пятого президентского срока создать условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности, увеличить численность иностранных студентов в российских вузах, повысить долю молодежи, вовлеченной в добровольческую и общественную деятельность, как минимум до 45%. Помимо этого, планируется за шесть лет довести долю проектов в сфере культуры, нацеленных на продвижение и защиту традиционных ценностей, до 70%.