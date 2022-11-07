Путин потребовал не забывать о проблеме коронавируса Путин потребовал не ослаблять внимание к коронавирусу, приобретающему сезонный характер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин потребовал не забывать о проблеме коронавируса, который приобретает сезонный характер. Так глава государства ответил на высказывание главы Тверской области Игоря Рудени о том, что тема COVID-19 практически закрыта, сообщает РИА Новости.

Все равно надо над этим (проблемой коронавируса. — NEWS.ru) работать, не ослаблять внимание к этим вопросам, потому что все-таки вся история приобретает сезонный характер, как говорят специалисты, — заявил Путин на встрече с Руденей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране выявлены два новых варианта COVID-19, включая подвид штамма «омикрон» под названием «цербер». По ее словам, прогнозируется дальнейшее распространение этих вариантов в России, хотя резкого роста заболеваемости коронавирусом не ожидается и эпидситуацию можно считать управляемой. Вводить какие-либо ограничения из-за распространения коронавируса также не планируется.

В свою очередь директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что «цербер» может стать причиной новой волны в Европе и России. Он напомнил, что обилие мутаций позволяет «церберу» уходить от иммунного ответа, однако само заболевание при этом переносится в легкой форме.