Путин посмертно наградил херсонского министра Путин присудил награду убитому министру сельского хозяйства Херсонской области Ковалеву

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Алексей Ковалев

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества убитого министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области Алексея Ковалева. На сайте правовой информации опубликован документ, в котором говорится, что экс-глава ведомства был представлен к ордену «за самоотверженность, мужество и отвагу».

Наградить орденом Мужества Ковалева Алексея Ивановича — министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области (посмертно), — сказано в тексте документа.

29 августа стало известно, что Ковалев был застрелен в Херсонской области. Нападение на чиновника было совершено в его доме. Неизвестные проникли в дом и расстреляли чиновника из помпового ружья, тело мужчины обнаружила его мать.

До этого сообщалось о покушении на замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина. Его машина подорвалась на самодельном взрывном устройстве, мощность которого составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Чиновник получил легкие ранения, неопасные для жизни. В ВГА региона предположили, что покушение было совершено местной «диверсионной законсервированной группой».