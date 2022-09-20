Путин посмертно наградил генпрокурора ЛНР Горенко орденом Мужества

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин наградил погибшего генерального прокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко орденом Мужества. В указе главы государства сказано, что Горенко удостоился награды за самоотверженность и отвагу.

За самоотверженность, мужество и отвагу наградить орденом Мужества Горенко Сергея Сергеевича — генерального прокурора Луганской Народной Республики (посмертно), — говорится в документе.

Горенко погиб 16 сентября. В этот день в центре Луганска в здании Генеральной прокуратуры ЛНР прогремел взрыв.

16 сентября был нанесен ракетный удар по центру Херсона. Замглавы ВГА региона Катерина Губарева заявила, что ранена начальник департамента труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, ее водитель погиб.

Позднее выжившая после удара сил ВСУ по центру Херсона чиновница рассказала, что ей удалось спастись только благодаря сотруднику ЖКХ региона, который закрыл ее своим телом во время взрыва. Она подчеркнула, что администрация будет продолжать работу, «как бы нам ни было тяжело и страшно».