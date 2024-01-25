Путин пошутил над вице-премьером, похваставшимся успехами в спорте

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Президент России Владимир Путин пошутил над вице-премьером Дмитрием Чернышенко, который рассказал главе государства о своей поездке по велодорожке. По его словам, ее протяженность составляет 130 километров, а опробовать ее удалось с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Разговор Путина и Чернышенко состоялся на совещании по социально-экономическому развитию региона, передает ТАСС.

После того как президент выслушал вице-премьера, он в шутку уточнил, удалось ли тому осилить все 130 километров велодорожки. Чернышенко при этом честно ответил, что не смог.

Нет, там было меньше. Губернатор поддавался, чтобы я первый приехал. Я даже поверил, что это у меня получилось, — рассказал Чернышенко.

Президент также вспомнил о разговоре с полпредом Александром Гуцаном. По словам Путина, он в шутку назвал Чернышенко и Алиханова «слабаками».

Вы слышали реплику Александра Владимировича Гуцана, полпреда [президента РФ в Северо-Западном федеральном округе], когда вы рассказывали о своих попытках прокатиться на велосипеде? Нет? Он говорит: «Слабаки». А сам он точно прокатился, — поделился президент.

Во время беседы с Алихановым Путин также поинтересовался, как обстоит дело с развитием Музея Мирового океана, которое уже профинансировали. В связи с этим он потребовал от губернатора объяснений.