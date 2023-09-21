Путин пошутил над попросившим деньги Грефом Путин пошутил над Грефом, попросившим миллиард на строительство школ

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, попросившим выделить 1 млрд рублей в год из бюджета на поддержку учебного проекта компании в сфере IT. По словам главы государства, которые приводит РИА Новости, «такому богатому» человеку, как Греф, стыдно называть подобные суммы. Разговор произошел во время визита Путина в Великий Новгород.

В ходе визита президент посетил рабочее пространство и учебные классы проекта Сбербанка — «Школы 21». Он дает возможность бесплатного образования в сфере информационных технологий.

Если бы по результатам вашей поездки вы дали поручение поддержать... Большая помощь была бы от Федерации, если бы Федерация субсидировала. В общем, это недорого. <...> Я бы сказал, если вы выделите миллиард в год, будет здорово, — сказал Греф.

Он пояснил, что деньги необходимы на строительство школы. В настоящее время отделения проекта открыты в Москве, Новосибирске, Казани и Сургуте.

Хорошо. Вытащил прямо клещами. Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард. <...> Хорошо, Герман Оскарович, — ответил Путин.

Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. Так, в крупных городах наибольшие доходы получают сотрудники, занятые в области интеллектуальной работы и финансовых услуг. Также эксперты указали, что область «IT и коммуникации» занимает третью позицию в рейтинге самых высоких зарплат в городских центрах России.

По мнению Путина, переход к «экономике высоких зарплат» должен быть важнейшим ориентиром для компаний и всех уровней власти. По его словам, РФ нацелена перейти к такой системе в течение текущего десятилетия.