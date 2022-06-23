Песков: Путин посетит Каспийский саммит в Ашхабаде Песков: Путин посетит Каспийский саммит в Ашхабаде 29 июня

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин примет участие в Каспийском саммите, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Мероприятие пройдет 29 июня, передает ТАСС.

Планирует, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, намерен ли президент принять участие в саммите.

О проведении VI Каспийского саммита ранее сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Предыдущее аналогичное мероприятие прошло в 2018 году при участии Путина, тогдашних лидеров Казахстана и Туркмении Нурсултана Назарбаева и Гурбангулы Бердымухамедова, экс-президента Ирана Хасана Рухани и главы Азербайджана Ильхама Алиева. Тогда итогом саммита стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Ранее стало известно, что Путин примет участие в XIV саммите БРИКС по видеосвязи. Мероприятие пройдет 23–24 июня. В нем примут участие Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.