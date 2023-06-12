Путин посетил госпиталь им. Вишневского и вручил награды участникам СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, сообщает РИА Новости. В нем глава государства вручил награды участникам спецоперации.

В госпитале Путина встретил министр обороны Сергей Шойгу. Глава государства вместе с ним пообщался с военнослужащими, которые были ранены в зоне военной операции на Украине и теперь проходят лечение.

Несколько бойцов получили из рук президента ордена Мужества. Путин лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела.

На прошлой неделе Жуланов рассказывал, что глава государства поговорил с ним по телефону. По его словам, Путин высоко оценил поступок командира, а также интересовался здоровьем бойца и обстоятельствами совершенного им подвига, сообщив, что представит военнослужащего к высшей награде и к присвоению воинского звания.

Ранее Путин принял участие в церемонии вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год.