Путин предложил отменить визы для иностранных туристов Путин пообещал, что поручит МИД проработать отмену виз для иностранных туристов

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях в рамках Восточного экономического форума — 2022

Президент России Владимир Путин пообещал, что поручит МИД РФ проработать вопрос установления безвизового режима для иностранных туристов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства призвал не основываться в этих вопросах на принципах взаимности.

По поводу установления безвизового режима надо с МИД посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки, зачем их упоминать. Просто МИД поручить... Но в принципе я бы не цеплялся за взаимность в данном случае, — заявил Путин.

Он добавил, что, когда речь идет об обеспечении интересов России, нужно использовать те принципы, которые пойдут на пользу стране.

Надо быть погибче, — резюмировал президент.

Ранее ЕС достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Теперь россияне столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС. В частности, по новым правилам визовый сбор вырастет с €35 до €80, сроки выдачи могут увеличиться до шести месяцев. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят. Россиянам будут выдавать однократный шенген строго под даты поездки.

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что факт наличия шенгенской визы может не гарантировать россиянам въезд в ЕС. Он отметил, что перед пересечением границы российский турист может пройти дополнительный контроль, помимо проверки наличия визы.