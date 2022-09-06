Президент России Владимир Путин пообещал, что поручит МИД РФ проработать вопрос установления безвизового режима для иностранных туристов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства призвал не основываться в этих вопросах на принципах взаимности.
По поводу установления безвизового режима надо с МИД посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки, зачем их упоминать. Просто МИД поручить... Но в принципе я бы не цеплялся за взаимность в данном случае, — заявил Путин.
Он добавил, что, когда речь идет об обеспечении интересов России, нужно использовать те принципы, которые пойдут на пользу стране.
Надо быть погибче, — резюмировал президент.
Ранее ЕС достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Теперь россияне столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС. В частности, по новым правилам визовый сбор вырастет с €35 до €80, сроки выдачи могут увеличиться до шести месяцев. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят. Россиянам будут выдавать однократный шенген строго под даты поездки.
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что факт наличия шенгенской визы может не гарантировать россиянам въезд в ЕС. Он отметил, что перед пересечением границы российский турист может пройти дополнительный контроль, помимо проверки наличия визы.