Путин поручил изменить условия льготной ипотеки Путин поручил правительству до 25 июля ограничить ставку по льготной ипотеке на уровне 7%

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ изменить условия льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%. Дедлайн внесения изменений — 25 июля, передает РИА Новости.

Путин поручил кабмину до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%, — сообщает агентство со ссылкой на Кремль.

Кроме того, российский лидер поручил выделить госкорпорации ВЭБ.РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ) России не менее 120 млрд рублей на проекты в рамках Фабрики проектного финансирования (ФПФ), пишет ТАСС. Данная фабрика представляет из себя механизм финансирования инвестиционных проектов, по которому заемщики могут получить деньги на основании документов синдицированного кредита (займа) при участии коммерческих банков и ВЭБ.РФ.

Программа льготной ипотеки предусматривает займы до 12 млн рублей для для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей для остальных регионов страны. На льготную ипотеку могут претендовать молодые семьи и семьи с детьми, военные, жители Дальнего Востока, семьи, проживающие в сельской местности, а также все граждане РФ, приобретающие недвижимость в новостройках.

22 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания правительства заявил, что ставка по льготной ипотеке снижена с 9% до 7%. Срок действия программы и ее параметры останутся прежними.

1 июня в России также запустилась пилотная программа льготной ипотеки на строительство частных домов. Кредиты будут выдаваться гражданам, решившим возводить жильё своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.