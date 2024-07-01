Путин поручил создать Национальный центр «Россия» в Москве

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Президент РФ Владимир Путин

Президент Владимир Путин распорядился создать национальный центр «Россия», указ опубликован на официальном портале правовой информации. Центр будет создан для сохранения наследия одноименной выставки-форума на ВДНХ, сказано в документе. Кроме того, глава государства поручил в трехмесячный срок подготовить план создания филиалов этого центра в российских регионах.

В целях демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, <...> сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» создать в Москве национальный центр «Россия», — сказано в указе.

В мае Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения. Предполагается, что документ укрепит общероссийскую гражданскую идентичность, усилит сплоченность общества и способствует поддержанию мира в стране.

Целью утвержденной политики называется формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности русского мира на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Также указом формируется межведомственная комиссия по историческому просвещению, которая будет контролировать выполнение мероприятий по реализации основ госполитики в области исторического просвещения.