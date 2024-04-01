Путин поручил повышать МРОТ опережающими темпами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил повышать минимальный размер оплаты труда опережающими темпами — до 35 тысяч рублей к 2030 году, об этом говорится в списке поручений на сайте Кремля, которые были даны главой государства во время послания Федеральному собранию. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин, он должен предоставить соответствующий доклад до 15 марта 2025 года.

Правительству РФ обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, — следует из публикации.

В марте заместитель главы правительства России Татьяна Голикова доложила Путину, минимальный размер оплаты труда к 2030 году в России должен вырасти до 35 тысяч рублей. Она заверила, что все поставленные задачи и поручения понятны и будут выполнены.

Ранее сообщалось, что в правительстве одобрили поправки, согласно которым в России расширяется перечень получателей пособий и льгот. Так, в него войдут родственники погибших Героев России и Советского Союза. Законопроект внесли на рассмотрение сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев и Дарья Лантратова.