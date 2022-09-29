Путин поручил ограничить автоперевозки грузов из недружественных стран

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Президент России Владимир Путин предоставил правительству право устанавливать запрет на международные автоперевозки грузов по РФ транспорту из недружественных стран, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что кабинет министров скоро должен составить список стран и конкретные параметры такого запрета.

Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов, — сообщается в указе.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов ранее обратился в Генеральную прокуратуру и МИД РФ с предложением принять симметричные меры на национализацию странами Балтии и Восточной Европы имущества граждан России. Среди целей он указал в том числе компенсацию возможной потери гражданами РФ имущества в этих государствах.

По словам Обухова, страны Балтии и Восточной Европы, «пользуясь лютой русофобией», дискриминируют россиян по национальному признаку и месту жительства. В частности, он сослался на данные эстонских СМИ, рассказавших «о потере 4500 русскими своей недвижимости». Аналогичная картина, по утверждению парламентария, сложилась в Латвии, Литве, Финляндии.