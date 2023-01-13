Путин поручил изучить практику арестов за ненасильственные преступления

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Президент России Владимир Путин поручил Верховному суду и Генпрокуратуре РФ изучить практику заключения под стражу фигурантов насильственных преступлений, сообщили на сайте Кремля. В частности, речь идет о лицах, страдающих заболеваниями, и матерях, у которых есть малолетние дети. Как указано в заявлении, Путин поручил провести анализ до 1 мая 2023 года.

Рекомендовать Верховному суду РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ, МВД России, Минюстом России, ФСИН России и Общественной палатой РФ проанализировать практику заключения под стражу лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе лиц, страдающих заболеваниями, и женщин, имеющих малолетних детей, — сказано в сообщении.

В качестве ответственных за поручение Путин назначил генпрокурора Игоря Краснова, главу МВД РФ Владимира Колокольцева и руководителя СКР Александра Бастрыкина.

Помимо этого, Путин поручил Колокольцеву, Краснову и Бастрыкину запретить применение системы «Ажур» (кандалы, сковывающие руки и ноги) против женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений.

Аналогичное поручение проанализировать практику арестов за ненасильственные преступления президент уже давал Генпрокуратуре 29 января 2022 года.

Адвокат Сергей Жорин ранее сообщил, что система исполнения наказаний не справляется с функцией по исправлению преступников. По его мнению, для снижения числа рецидивистов следует в первую очередь максимально избегать наказания, связанного с лишением свободы за ненасильственные преступления.