Путин поручил газифицировать Камчатку в рамках проекта «Сахалин-2» Владимир Путин поручил представить план газификации Камчатки за счет «Сахалина-2»

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Президент Владимир Путин дал поручение правительству разработать план газификации Камчатского края в рамках проекта «Сахалин-2». Документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству поручено разработать «дорожную карту» газификации края вместе с региональной властью, а также «Газпромом» и НОВАТЭКом на период до 2025 года, «предусмотрев в том числе возможность осуществления для нужд Камчатского края поставок сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта „Сахалин-2“».

Доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 февраля 2023 года и потом — ежегодно. В перечне поручений также предусмотрено строительство береговой инфраструктуры для функционирования комплекса приема СПГ в бухте Раковая Авачинской губы. На это будут выделены деньги из федерального бюджета.

За счет средств НОВАТЭКа предусмотрено строительство морской части приема СПГ, который включает в себя плавучую установку и суда газовозы-челноки. Также будет необходимо определить дополнительную ресурсную базу для производства СПГ и его поставок для Камчатского края по цене, не выше регулируемой ФАС.

Ранее сообщалось, что британско-нидерландская компания Shell решила списать свою долю в 27,5% в проекте «Сахалин-2» размером $1,6 млрд, теперь эти активы перейдут в собственность «Газпрома». Под вопросом остались контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ), которые Shell ранее заключила с «Сахалином-2».