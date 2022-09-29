Путин поручил ежегодно выделять около 21,4 млрд рублей на движение молодежи

Фото: Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил ежегодно выделять из федерального бюджета около 21,4 млрд рублей на общероссийское движение детей и молодежи, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Дополнительно ежегодно планируется выделять 383 млн рублей на методическое и организационное сопровождение реализации программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России».

Обеспечить выделение из федерального бюджета начиная с 2023 года бюджетных ассигнований в размере 21,35 млрд рублей ежегодно Общероссийскому общественно- государственному движению детей и молодежи, — указано в сообщении.

Ранее 29 сентября первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что Россия выделит 3,3 млрд рублей на поддержку республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, 2 млрд из этой суммы составят средства Фонда президентских грантов, а 1,3 млрд будут привлечены в качестве софинансирования. Он уточнил, что президентские гранты получат 493 проекта по поддержке жителей указанных территорий, подготовленных некоммерческими организациями. Речь идет как о российских НКО, так и тех, что работают в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.