Путин поручил довести газ до двух городов и одного российского поселка Путин поручил «Газпрому» утвердить графики газификации Белогорска и Биробиджана

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Президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» утвердить графики газификации Белогорска и Биробиджана, а также поселка Малая Хапсоль, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства поставил задачу разработать планы с учетом реализации «Восточной системы газоснабжения».

Рекомендовать ПАО «Газпром» <...> утвердить планы-графики («дорожные карты») по газификации города Белогорска Амурской области до 2032 года; по газификации поселка Малая Хапсоль Хабаровского края до 2029 года; по подключению города Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года, — говорится в проекте поручений.

До 1 июля 2024 года Путин ожидает докладов по работе над поручениями от главы «Газпрома» Алексея Миллера, а также губернаторов Амурской области Василия Орлова, Хабаровского края Михаила Дегтярева и Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна. Президент также поручил властям Приморья и «Газпрому» разработать дорожную карту газификации городов в 2026-2030 годах.