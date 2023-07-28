Путин пообещал африканским странам почти $100 млн на развитие Путин: Россия выделит африканским странам около $90 млн на развитие

Россия намерена выделить африканским странам порядка $90 на развитие, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка. Глава государства подчеркнул, что общая сумму списанной Россией задолженности стран Африки составляет $23 млрд. По его словам, которые приводит ТАСС, в 2022 году Россия отправила на континент 11,5 млн тонн зерна, несмотря на санкции.

Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, еще более $90 млн, — сказал Путин.

Путин ранее заявил, что страны Африки бесплатно получат по 25–50 тысяч тонн зерна. Россия готова доставить грузы в шесть стран: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрея и Центрально-Африканская Республика.

Саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие делегации из 49 стран и региональных объединений, включая 17 глав африканских государств — Египта, Уганды, Зимбабве, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии и других. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин встретится с каждым из 17 глав африканских стран отдельно.