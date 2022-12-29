Путин подписал закон о регулировании работы такси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Теперь, для работы водителем такси гражданин должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком.

Закон регламентирует работу такси, в том числе определяет доступ водителей к этой работе, разрешает заниматься извозом самозанятым. Кроме того, закон предполагает создание в том числе реестра такси и информационной системы, работающей с его данными. Кроме того, он регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, правила окраски транспортных средств и их количество на дорогах ряда городов.

Закон предоставляет индивидуальным предпринимателям право самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в такси, если им предоставят разрешение. Заниматься пассажирскими перевозками также могут самозанятые граждане при наличии разрешения и договора с агрегатором такси. Самозанятые и службы заказа такси будут страховать риски.

Также закон регламентирует внешний вид автомобилей такси. Автомобиль должен будет иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке». На крыше автомобиля предлагается установить фонарь оранжевого цвета. Цветовая гамма кузова должна соответствовать общим требованиям, если они установлены законом субъекта РФ.

Ранее стало известно, что в отношении водителей, в крови которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам, полицейские временно не будут возбуждать уголовные дела. Соответствующие рекомендации направила в свои региональные управления ГИБДД. Указание было принято после решения Конституционного суда, который запретил нижестоящим судам наказывать водителей, которые сели за руль после употребления определенных препаратов, например фенибута и феназепама.