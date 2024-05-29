Путин подписал закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных

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Президент России Владимир Путин подписал закон о немедленном освобождении осужденного с тяжелым заболеванием из мест лишения свободы при наличии постановления суда, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Закон направлен на гуманизацию системы ФСИН.

В марте законопроект в первом чтении приняла Государственная дума. Председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в УПК РФ предложили внести дополнения, поскольку действующее законодательство не полностью отвечает российской Конституции, так как подобное постановление судьи может быть обжаловано в течение 15 дней, из-за чего осужденные продолжают находиться под стражей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд разработал законопроект о запрете арестов в рамках расследования дел о ненасильственных преступлениях. По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, поручение разобраться с произвольными арестами в стране дал президент РФ Владимир Путин. Необходимость такой инициативы она объяснила случаями, когда человека отправляют в СИЗО необоснованно: например, он подозревается в нетяжком преступлении, а жизненные обстоятельства (например, наличие детей) говорят о том, что он «никуда не убежит».