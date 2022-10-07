Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, добровольцам, действующим участникам специальной военной операции на Украине (СВО) право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Нормативный акт также распространяется на членов семей военнослужащих.

Уточняется, что закон разработан для защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков (в том числе индивидуальных предпринимателей), призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту или находящихся в рядах Росгвардии, в воинских формированиях и органах, принимающих участие в СВО.

Накануне Путин внес поправки в указ о предоставлении отсрочки от призыва в рамках мобилизации. Глава государства ранее рассказал, что Минобороны не успело внести изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию, в связи с чем пришлось выпускать отдельный указ.