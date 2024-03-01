Путин подписал указ о военных сборах для пребывающих в запасе россиян

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы в 2024 году, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, касающихся этого указания.

Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, — говорится в указе.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли инициативу об отсрочке от призыва на военную службу для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета РФ. Изменения коснутся закона «О воинской обязанности и военной службе». Нововведение затронет тех, кто работает в указанных ведомствах после получения соответствующего высшего образования. Отсрочка будет действовать на время службы в прокуратуре и СК РФ.

В декабре сообщалось, что Министерство обороны России хочет изменить требования к состоянию здоровья призывников и контрактников. Согласно проекту, список заболеваний, которые не оказывают «существенного влияния» на способность служить в армии, будет пересмотрен. Предполагается, что постановление вступит в силу в декабре 2024 года.