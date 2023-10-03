Путин поднял вопрос развития Севера на оперативном совещании Совбеза

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщается на официальном сайте Кремля. Заседание состоялось в формате видеоконференции и было посвящено вопросам развития Севера, включая вопросы Северного морского пути и континентального шельфа.

Уважаемые коллеги, добрый вечер. Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается и Северного морского пути, континентального шельфа, некоторых других вопросов, — заявил глава государства.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Ранее президент выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Владимир Путин рассказал о проделанной работе в регионе за последние десять лет, а также раскрыл планы по развитию Дальнего Востока.

Так, российский лидер пообещал, что через Сибирь и Дальний Восток, вплоть до Тихого океана, пройдут скоростные автомобильные магистрали. Также в 2024 году планируется построить автодорожный обход Кемерово. Различные участки дорог будут расширены.