Путин поднял вопрос деприватизации Шохин: Путин поднял вопрос деприватизации на встрече с бизнесменами

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин провел закрытую встречу с представителями российского бизнеса, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, участники затронули ряд важных тем, включая деприватизацию, передает РЕН ТВ.

Президент дал четко понять, что в тех случаях, когда ошибки в приватизации связаны с неправильными решениями федеральных или региональных органов власти, нельзя применять жесткие санкции к тем, кто стал владельцем государственного или муниципального имущества, — пояснил он.

Это стало большим шагом в понимании ситуации и очень важно для правоприменительной практики, подчеркнул Шохин. Глава РСПП подчеркнул, что этот факт стоит закрепить в постановлениях пленума Верховного суда РФ и в других документах.

Ранее стало известно, что российское правительство готовит запуск модернизированного механизма регуляторной гильотины, заявил президент страны на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, предстоит еще один масштабный этап «расчистки нормативной базы», необходимо обеспечить «стабильные и предсказуемые условия для надежной и уверенной работы бизнеса».

В ближайшие несколько лет Россия столкнется с дефицитом кадров и квалификаций, предупредил Путин. Он пояснил, что нехватку рабочих нельзя будет восполнить за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы. По его словам, здесь нужны другие подходы.