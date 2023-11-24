Путин поднял руку на вопрос, у кого двое и более детей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании конференции AI Journey подтвердил, что является отцом двух или более детей. Российский лидер поднял руку в ответ на соответствующий вопрос к залу.

Согласно официальной информации, у российского лидера двое детей. СМИ предполагают, что ими являются ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова и замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ Екатерина Тихонова.

Ранее Путин, выступая на пленарном заседании конференции AI Journey, заявил, что новая редакция стратегии развития технологий искусственного интеллекта в России будет утверждена уже в ближайшее время. По его словам, в документ будут внесены существенные изменения, направленные на конкретизацию целей и задач отрасли. Утверждение стратегии станет первым шагом к более активному развитию ИИ в России.

Глава государства также во время выступления отметил, что страны Запада пытаются отменить Россию в цифровом пространстве. По его словам, западные алгоритмы искусственного интеллекта, разработанные в ЕС и США, способны указывать поисковым системам, что России не существует вовсе. Он подчеркнул, что монополия западных ИИ-технологий в РФ опасна и недопустима, поэтому Россия должна привлекать отечественных специалистов для разработки надежных и безопасных технологий в этой отрасли.