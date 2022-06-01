Путин поддержал создание единого детского движения «Большая перемена»

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку созданию единого общероссийского детского движения «Большая перемена», заявив об этом в видеообращении к участникам фестиваля «Большая перемена» по случаю Международного дня защиты детей. По данным ТАСС, президент уточнил, что целью движения является создание равной, доступной и интересной среды для развития, решения относительно которой будут принимать сами участники движения.

Поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении, — сказал Путин.

Законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена» был внесён в Госдуму 19 мая. Как отмечала один из его авторов, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, новое движение сможет унаследовать лучшие черты пионерской организации и будет представлять собой широкую и демократичную организацию, независимую от «толщины кошелька родителей».

Депутат ЛДПР Дмитрий Пьяных в свою очередь предположил, что идея создать в России юношескую организацию — аналог пионеров советских времён — обречена на провал. По его словам, приверженцы коммунистической партии будоражат людей воспоминаниями и играют на чувстве ностальгии.