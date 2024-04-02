Путин поддержал Кустурицу в вопросе приспешников нацизма Путин согласился с предложенным Кустурицей сравнением усташей и бандеровцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмир Кустурица

Сравнение хорватских ультранационалистов усташей и украинских бандеровцев правомочно, сказал президент России Владимир Путин во время беседы в Кремле с сербским режиссером Эмиром Кустурицей, сделавшим во время встречи подобное заявление. По словам главы государства, то, что происходило в Югославии в годы Второй мировой войны, и то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, — похожие явления.

Ваши оценки сегодняшнего дня, в том числе трагических событий на Украине, полностью совпадают с моими. То, что происходило в Сербии, и то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, — возвеличивание, поднятие на пьедестал фашиствующих элементов прошлого, предание им новой жизни в сегодняшнем дне — это все очень похожие явления, — сказал Путин.

Ранее американский журналист Такер Карлсон после интервью с российским лидером назвал денацификацию Украины «одной из самых глупых вещей». Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что американец многого не понимает. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заверял, что его сограждане не могут поддерживать нацизм, так как отдали миллионы жизней в Великую Отечественную войну.