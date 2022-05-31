Путин пожелал главе Удмуртии «успехов» на выборах Путин поддержал кандидатуру главы Удмуртии Бречалова на предстоящих выборах губернаторов

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру действующего главы Удмуртии Александра Бречалова на предстоящих выборах в регионе, сообщает ТАСС. Путин пожелал губернатору успехов. Бречалов занимает свой пост с 18 сентября 2017 года, с 4 апреля по 18 сентября 2017 он был временно исполняющим обязанности главы республики.

Желаю вам успехов! Всего хорошего, — сказал глава государства на встрече по видеосвязи.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что разговоров об отмене или переносе прямых выборов губернаторов не ведётся. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, в ходе которого будет обсуждаться временная отмена прямых выборов губернаторов и их перенос в заксобрания.