Путин поздравил генерала Суровикина с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения генерала Сергея Суровикина, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 11 октября командующему объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции исполнилось 56 лет.

Да, президент позвонил и поздравил Сергея Суровикина с днем рождения, — сказал Песков.

Звание генерала Суровикин получил в августе этого года указом президента страны Владимира Путина. 8 октября министр обороны Сергей Шойгу назначил его командующим объединенной группировкой войск в районе проведения СВО.

Пять лет назад Суровикин был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. Он принимал участие в вооруженном конфликте на территории Таджикистана и во второй чеченской кампании.