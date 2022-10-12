Путин озвучил убытки ЕС при спотовом ценообразовании на газ Путин: спотовый механизм ценообразования на газ принесет Евросоюзу убытки в €300 млрд

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спотовый механизм ценообразования на газ принесет Евросоюзу убытки в €300 млрд, или 2% ВВП, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Он также отметил, что цены по долгосрочным поставкам топлива в ЕС в три-четыре раза ниже, чем на спотовом рынке.

Только в текущем году спотовый механизм ценообразования на газ принесет убытки Европе на сумму свыше 300 миллиардов евро, или 2% ВВП. Их можно было бы и избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой, — отметил президент.

Он добавил, что Европа сама навязала России такой способ торговли, заставив «Газпром» перейти к спотовому ценообразованию.

А теперь охают. Сами виноваты, — заключил Путин.

Также он подчеркнул, что Россия готова поставлять весь объем энергоносителей по контрактам в Европу, несмотря на обвинения в ненадежности. По его словам, сделать это возможно по уцелевшей нитке «Северного потока». Глава государства также сообщил, что РФ не собирается действовать вопреки здравому смыслу. Москва не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые установят потолок цен, добавил президент.