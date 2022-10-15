Путин ответил Рахмону на призыв не относиться к Центральной Азии как к СССР Путин ответил президенту Рахмону на призыв не относиться к Центральной Азии как к СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин отреагировал на призыв президента Таджикистана Эмомали Рахмона не относиться к Центральной Азии как к бывшим республикам СССР. Глава России заметил, что Рахмон прав в значительной степени. Путин подчеркнул, что необходимо наполнять конкретным содержанием все форматы, в которых взаимодействуют страны СНГ, пишут «Известия».

Я хотел начать с того, что было сказано Эмомали Шариповичем. Да, действительно, я думаю, что он прав в значительной степени. Конечно, в Советском Союзе и книжки издавали, и театры открывали на национальных языках, развивали культуру и экономику, — ответил Путин.

В ходе своего обращения в российскому лидеру президент Таджикистана призвал Москву «найти золотую середину, а также работать с каждой республикой в отдельности».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее сообщил президенту России Владимиру Путину во время саммита «Россия — Центральная Азия» в Астане, что Москва не выполнила просьбу о присутствии на форуме в Таджикистане российских министров. По словам главы государства, в Душанбе с уважением относятся к интересам главного стратегического партнера — РФ, в связи с чем хотели бы такого же отношения в свой адрес. Политик также попросил российского лидера не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему СССР.