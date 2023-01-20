Путин отправил в отставку помощника секретаря Совбеза Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совбеза

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ, указ об этом опубликован на портале правовой информации. Павлов занимал пост помощника секретаря с 2009 года. До этого он работал на различных должностях в ФСБ, а также в существовавшем до 2003 года Федеральном агентстве правительственной связи и информации при президенте РФ.

Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации, — сообщается в указе.

В ноябре Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда РФ при Совете Европы. Россия вышла из Совета Европы 16 марта. Страна состояла в организации 26 лет.

11 января Министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск на Украине. Ранее эту должность занимал главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, который теперь стал заместителем Герасимова наряду с главнокомандующим сухопутными войсками Олегом Салюковым и заместителем начальника Генштаба Алексеем Кимом.