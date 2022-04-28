Путин похвалил Дегтярёва за успехи в Хабаровском крае Путин на встрече с Дегтярёвым отметил его успехи на посту губернатора Хабаровского края

Михаил Дегтярёв / Фото vk.com/khabkrai

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, в ходе которой отметил его успехи на посту главы региона, пишет ТАСС. Губернатор доложил главе государства об экономических показателях, реализации нацпроектов, а также о ситуации в строительной отрасли и промышленности. Ранее в Госдуме сообщили, что Дегтярёв является одним из претендентов на пост лидера ЛДПР наряду с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым.

У вас все получается — вижу по объективным цифрам, по показателям, — отметил президент РФ.

Дегтярёв сообщил о росте доходов населения в Хабаровском крае, сокращении безработицы, а также поддержке бизнесменов и самозанятых.

20 июля 2020 года президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Позже он был утверждён на данной должности. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Предыдущий руководитель региона был снят с поста «в связи с утратой доверия» после того, как в отношении него возбудили уголовное дело.