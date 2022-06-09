Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

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Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что теперь доля будет определена правительственной комиссией.

Согласно указу главы государства, резиденты-участники теперь обязаны продавать зарубежную валюту «в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный Советом директоров Центрального банка».

Ранее правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России снизила требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80% до 50%. В Минфине сообщили, что это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

Комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями ранее разрешила экcпортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках. Разрешение начало действовать с 6 июня.