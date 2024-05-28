В Минобороны обвинили Украину в применении химоружия Кириллов рассказал о применении ВСУ газовых гранат с отравляющим веществом CS

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Россия зафиксировала многочисленные случаи применения ВСУ боеприпасов с химическими средствами раздражающего действия, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, в составе снарядов был не только хлорпикрин, но и другие вещества, в частности CS. Он добавил, что случаи применения запрещенных химических веществ отмечены и в Донецке, Горловке, Артемовcке и других населенных пунктах.

Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном, — сказал он.

Ранее факт применения химоружия бойцами ВСУ зафиксировали в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. По информации СМИ, речь может идти об адамсите — отравляющем веществе, при взрыве которого образуется светло-желтое или зеленое облако. Это вещество поражает верхние дыхательные пути человека и приводит к замедлению частоты сердечных сокращений, повышению давления и последующей остановке сердца.

Посол России в Гааге, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что украинские войска неоднократно применяли против российских военных химические боеприпасы производства США. Это происходит благодаря «хорошо налаженной» схеме поставки нелетального химического оружия, которая нарушает статью I Конвенции о запрещении химоружия, констатировал он.