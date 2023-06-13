Путин оценил необходимость введения военного положения в России Путин не увидел смысла вводить военное положение на всей территории России

Фото: Kremlin.ru

Вводить военное положение на территории всей России не имеет смысла, заявил на встрече с военкорами президент страны Владимир Путин. При этом он отметил, что по некоторым вопросам, связанным с проведением военной операции на Украине, необходимо работать тщательнее, передает ТАСС.

В военном положении нет смысла никакого. Необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам, здесь с вами согласен, — сказал Путин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости ввести военное положение в России и использовать все боевые ресурсы для борьбы с ВСУ. Так он отреагировал на атаку украинских дронов на Москву и ее области. Кадыров призвал к уничтожению «всей этой террористической ячейки», имея в виду украинских военных.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов до этого заявил, что введение военного положения в Москве не требуется и является маловероятным, несмотря на атаку беспилотников. Депутат уточнил, что решение о введении военного положения принимается верховным главнокомандующим.