Путин объяснил присуждение Матвиенко звания Героя Труда Путин присвоил звание Героя Труда Валентине Матвиенко

Фото: kremlin.ru

Валентина Матвиенко

Президент РФ Владимир Путин присудил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, сообщил ТАСС. По его словам, смыслом жизни для Матвиенко стала работа на благо граждан и преданность Отечеству.

Преданность Отечеству, работа на благо общества, на благо граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Ивановны Матвиенко. Ее опыт, знания, организаторский талант вызывают огромное уважение. Признанием ее заслуг стало присуждение звания Героя Труда, — сказал Путин.

Указ присуждении звания Героя Труда Матвиенко президент России подписал к 75-летию политика — 7 апреля.

Матвиенко родилась в 1949 году, с 1972 года занималась в Ленинграде комсомольской и партийной работой. С 1989 по 1991 год была депутатом СССР, в 1991-1998 годах Матвиенко находилась на дипломатической службе.

Ранее Путин наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, чей регион подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Также Путин наградил председателя Государственной Думы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Кроме того, такую награду получил мэр Москвы Сергей Собянин. Среди удостоенных Звезды Героя России ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагимпаша Садыков, отметивший 100-летний юбилей.