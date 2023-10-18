Путин объяснил, почему критикуют Орбана Путин: на премьера Венгрии нападают те, кто ему завидует

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Виктор Орбан и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал ерундой предположения о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пророссийский политик. На пресс-конференции по итогам китайского форума «Один пояс — один путь», которую транслирует Telegram-канал Кремля, российский лидер подчеркнул, что на венгерского премьера нападают те, кто ему завидует.

Орбана часто обвиняют в пророссийских настроениях, это ерунда, это провенгерский политик, — сказал Путин.

Встреча Путина и Орбана состоялась на полях форума в Пекине 17 октября. Президент РФ рассказал, что у него с премьер-министром Венгрии могут не совпадать взгляды, но это не мешает им разговаривать и искать решения вопросов. Глава государства добавил, что Орбан относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы.

В свою очередь Орбан на встрече с Путиным заявил, что отношения Венгрии и России очень много потеряли из-за специальной военной операции на Украине и санкций. При этом он отметил, что Будапешт старается спасти все, что можно. По словам Орбана, Венгрия никогда не хотела противостоять России, а как раз наоборот — целью страны всегда было наладить и расширить наилучшие контакты.